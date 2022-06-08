Fazıl Say, AKM'deki ilk konserini verdi

Bu yılki teması "İstanbul" olan festivalde sahneye çıkan ve ilk senfoni bestesi "İstanbul Senfonisi"ni de yeniden müzikseverlerin beğenisine sunan sanatçı, Atatürk Kültür Merkezi'nin çok iyi olduğunu dile getirerek, "Bu arada AKM'de ilk konserim bu benim. Salonu çok beğendim. Güzel olmuş. Akustik de çok iyi. Yapanların eline sağlık." ifadelerini kullandı.
Fazıl Say, ilk kez seslendirdiği ve Nejat Eczacıbaşı'na ithaf ettiği Portreler bestesi öncesi yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:
"Ben 13-14 yaşlarında Ankara'da öğrenciyken her yıl haziran ayında okul bitince annemin yanına gelirdim. Neden? İstanbul Festivali için. O zaman hatırlarsanız hem tiyatro hem müzik hem dans hem de caz etkinlikleri oluyordu. Annem bütün konserlere bilet almıştı. Günde üç etkinliğe gittiğimiz oluyordu. Beyoğlu'nda org dinliyor, sonra Aya İrini'ye gidiyorduk. Lütfi Kırdar, eskiden bir spor salonuydu. Orada caz konserleri oluyordu. Benim kişisel hayatıma katkısı inanılmazdır. Buradaki 2200 kişinin de öyle düşündüğünü sanıyorum. Çünkü hakikaten son 50 yılda İstanbul'u İstanbul yapan unsurlardan biri olmuştur İKSV, bu kültürel katkısıyla. Size dünyayı getiriyorlar."
Annesinin eczacı olduğuna işaret eden sanatçı, "Nejat Bey, aynı zamanda Türkiye'deki tüm eczacılık öğrencilerinin hocasıdır, mentorudur, annemin de tabii. Annem Nejat Bey ile ilgili anılarını ve ona kattıklarını büyük bir hayranlıkla anlatırdı. Nejat Eczacıbaşı için bestelediğim parçayı ilk kez çalıyoruz. Bu bir ilk seslendiriliştir. Yaklaşık 10 gün sonra da tüm dijital mecralarda yayınlayacağız. Ben notaların orijinal el yazmasının kıymetli bir hatıra olduğunu düşünüyorum. Bülent Eczacıbaşı'na bir hediye olarak veriyorum." diye konuştu.
İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ile dinleyicilerin uzun süre ayakta alkışladığı konserin ardından, sanatçı Portreler bestesinin nota kağıdını da Eczacıbaşı'na hediye etti.
Konserde, ney sanatçısı Burcu Karadağ, kanun sanatçısı Hakan Güngör ve vurmalı çalgılarda Aykut Köselerli de yer aldı.
60'tan fazla müzisyen ve topluluğu şehrin özel mekanlarında müzikseverlerle buluşturacak festival, 24 Haziran'a kadar devam edecek.
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