İlk hamileliğimde karnının bu kadar büyümediğini belirten Kabasakal, "Erkek çocuklarda annelerin karnı daha çok büyüyor ve daha sivri oluyor. Benim kilo almam beni rahatsız etmiyor, aldığım gibi doğum sonrası verebiliyorum. Çocuğum, sağlıklı doğsun, kilo almamda sıkıntı yok. Şu an dokuz aylık hamileyim yarın birgün doğurabilirim." şeklinde konuştu.