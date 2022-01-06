Fatma Turgut'un heyecanı!

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Ünlü besteci Sabri Tuluğ Tırpan ve sekiz kişilik büyük bir yaylı grubunun eşlik edeceği konserde Fatma Turgut, sevilen şarkılarını hayranları ile hep bir ağızdan söyleyecek.

Hayranları için eşsiz bir müzik şöleni sunacak olan Turgut, bu konsere özel hazırladığı repertuvarı ve sürprizleri ile sevenlerine bambaşka bir deneyim sunacak.