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Fatma Toptaş ile Gürkan Topçu nikah tarihlerini üçüncü kez erteledi - Magazin haberleri

Fatma Toptaş ile Gürkan Topçu nikah tarihlerini üçüncü kez erteledi

Uzun bir süredir aşk yaşayan oyuncu Fatma Toptaş ile şef Gürkan Topçu, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Evlilik hazırlığı yapan çift, pandemi nedeniyle nikah tarihlerini üçüncü kez erteleme kararı aldıklarını söyledi

02.08.2021 - 12:04 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Fatma Toptaş, geçtiğimiz gün uzun süredir aşk yaşadığı şef Gürkan Topçu ile Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Evlilik hazırlığı yapan ikili, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

  • NİKAH TARİHLERİNİ ÜÇÜNCÜ KEZ ERTELEDİLER

    Daha önce pandemi nedeniyle iki kez nikah törenlerini erteleyen Toptaş ile Topçu, bu kararı yinelediklerini açıkladı.

  • "ÇOK ÖZEL..."

    38 yaşındaki oyuncu, muhabirlerin parmağındaki tektaş yüzüğüyle ilgili sorularına, "Çok özel..." yanıtını verdi.

  • EVLİLİK TEKLİFİ ALMIŞTI

    Öte yandan oyuncu Fatma Toptaş, geçtiğimiz yıl ekim ayında sevgilisi Gürkan Topçu'dan evlilik teklifi almıştı. Sevgilisinden "Evet!" yanıtını alan Topçu, birlikte yer aldıkları bu kareyi, "Aşk" notu ve yüzük emojisi ile yayınlamıştı.

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