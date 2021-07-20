Oyuncu Fatma Girik'in hayatı ve sağlık durumu araştırılıyor. Bir dönem politikayla da ilgilenen Fatma Girik'in hayatına, filmlerine ve sağlık durumuna dair merak edilenleri haberimizde derledik..
FATMA GİRİK KİMDİR?
Fatma Girik 12 Aralık 1942 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Türk oyuncu, eski siyasetçidir.
12 Aralık 1942 tarihinde İstanbul'da doğdu. Cağaloğlu Kız Lisesi'ni bitirdi. 1957 yılında ilk baş rolü olan, yönetmenliğini ve senaristliğini Seyfi Havaeri'nin yaptığı Leke'ydi. Leke'yi oyuncu olarak adından bahsettirmeyi başaramadığı birkaç iddiasız yapım daha izledi. Fatma Girik'in performansıyla dikkatlerden kaçmayacağı film, Memduh Ün'ün yönetmenliğindeki 1960 yapımı Ölüm Peşimizde'ydi. Memduh Ün’le tanışıklığı Girik’in hayatındaki dönüm noktalarından biri oldu.
180'den fazla filmde rol aldı. İleriki yıllarında siyasete de atılan Fatma Girik, Sosyaldemokrat Halkçı Parti'den 1989-1994 yılları arasında Şişli Belediye Başkanlığı yaptı. Siyaset ve oyunculuğun dışında kısa bir dönem televizyon ekranlarında Söz Fato'da adlı bir programın sunuculuğunu da yapmıştır.
FATMA GİRİK SAĞLIK DURUMU NASIL?
Usta oyuncu Fatma Girik, dün akşam Torba Mahallesi’ndeki evinde yardımcılarının çağırdığı sağlık görevlilerince ambulansla Bodrum’daki özel hastaneye kaldırıldı.
Girik’in göğüs hastalıkları enfeksiyonu nedeniyle tedaviye alındığı, sağlık durumunun iyi olduğu ve bir süre müşahede altında tutulacağı belirtildi.
Sanatçının kardeşi Günay Girik, yaptığı açıklamada, "Ablamın sağlık durumu iyi. Kontrol amacıyla hastaneye yatırıldı." dedi.
FATMA GİRİK FİLMLERİ
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