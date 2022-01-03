2022'ye hastanede girdi

HABERTURK.COM

Bodrum'un Torba Mahallesi'ndeki evinde uzun süredir yaşamını sürdüren ancak geçtiğimiz yıl haziran ayında yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle İstanbul'daki bir hastaneye götürülen Fatma Girik'in fizik tedavisi sürüyor.

2022 yılına da hastanede giren Girik'in bu fotoğrafını, yeğeni Ahu Turanlı sosyal medya hesabından yayınladı. 79 yaşındaki usta oyuncunun karesine, "Geçmiş olsun." yorumları yağdı.

Hayranları, Girik için "2022 şifa getirsin." temennisinde bulundu.

"MORALİ YÜKSEK"

Öte yandan sinema sanatçısı Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik, yaptığı açıklamada ablasının moralinin çok yüksek olduğunu ifade etmişti.

"ABLAM İYİLEŞMEYE BAŞLADI"

Girik, sinemaseverlerden sürekli destek mesajları aldıklarını belirterek, "Ablam iyileşmeye başladı. Fizik tedaviye de iyi gidiyor, sağlığı daha iyi. Ablamı ve bizi hiç yalnız bırakmayan sinema sanatçısı Türkan Şoray başta olmak üzere diğer sanatçı dostlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Yeniden Bodrum'a dönmek için sabırsızlıkla bekliyoruz." diye konuşmuştu.

Fatma Girik, temmuz ayında tansiyona bağlı rahatsızlığı nedeniyle ambulansla Bodrum'daki özel bir hastaneye kaldırılmış, burada yaklaşık bir hafta tedavi süreci geçirmişti.