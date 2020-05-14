Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; şarkıcı Fatih Ürek, önceki gün Etiler'de bulunan restoranını ziyaret etti.
Mekan çalışanlarıyla kısa süreli toplantı yapıp, koronavirüs tedbirleri konusunda bilgi alışverişi yapan Ürek, çıkışta muhabirlerle sohbet etti.
Evde kendisini yemek yapmaya verdiğini söyleyen Fatih Ürek, "Kilo almış mıyım? Sürekli tatlı yiyorum evde. Kendimi Anadolu yemekleri yapmaya adadım. Pırasalı bulgur pilavı çok iyi yaparım" dedi.
"BU DURUM BENİ ÇOK KÖTÜ ETKİLEDİ"
"Sahneleri çok özledim" diyen Ürek, şu ifadeleri kullandı:
Karantina bittikten sonra da arkadaşlarımla buluşup, keyif yapmayı istiyorum. Özlüyorum onları. Sahneleri çok özledim. Nasıl olacak bilmiyorum ama şarkı söylemeyi, insanları eğlendirmeyi çok özledim.
Devletimizin gösterdiği yolda ilerleyeceğiz. Bu durumlar beni çok kötü etkiledi. Son 3 ayda yaklaşık yüze yakın işim iptal oldu. Zorlanıyoruz gerçekten.
FATİH ÜREK'DEN DEMET AKALIN AÇIKLAMASI
Yakın arkadaşı Demet Akalın ile yaklaşık 5 aydır küs olan Fatih Ürek, muhabirlerin "Ramazan Bayramı yaklaşıyor. Bir atak gelirse, barışma olur mu?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"ASLA BARIŞMAM"
Yok, asla! Allah ona sağlık versin. O kafasında yanlış bir anlaşma yaptı. Umarım bunun için ileride üzülmez. İnsanın hani kalbi kırılır ya! Benim de öyle...
Ben herkesin çok iyi arkadaşıyım. Hiç kimse bana kötü diyemez. Herkese iyilik yapmak isteyen bir insanım ben. Ben kötülük düşünmem. 35 yıldır bu eğlence piyasasının içerisindeyim.
Kimsenin arkasından çirkeflik yapmadım ve düşünmedim. Ben yapamam, beceremem yani. Benim için artık hiç önemli değil bu konu. Düşüneceğimiz daha önemli konular var.
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