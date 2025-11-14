Fatih Ürek sağlık durumu nasıl? Fatih Ürek hastaneden çıktı mı, iyileşti mi?
15 Ekim'den bu yana tedavisi devam eden Fatih Ürek sağlık durumu merak konusu oluyor. Ünlü şarkıcı kalp durması sebebiyle hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakıma gönderilmişti. Son olarak Fatih Ürek hakkında ortaya atılan "Aile içinde miras kavgası var" şeklindeki iddiaya ünlü şarkıcının menajeri cevap verdi. Peki Fatih Ürek sağlık durumu nasıl? Fatih Ürek hastaneden çıktı mı, iyileşti mi?
- 1
Fatih Ürek son durumu ile gündeme geliyor. Yaklaşık bir aydır hastanede tedavi gören Fatih Ürek’in sağlık durumu sevenleri tarafından araştırılıyor. Sağlık durumu merak edilen 59 yaşındaki şarkıcının sosyal medyada ve bazı programlarda ailesiyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Peki Fatih Ürek sağlık durumu nasıl, hastaneden çıktı mı, iyileşti mi?
- 2
FATİH ÜREK SAĞLIK DURUMU NASIL?
Fatih Ürek’in hastanede tedavisi devam ediyor. Fatih Ürek ile ilgili en son açıklama Mehmet Ali Erbil'den geldi. Erbil, Fatih Ürek'in yoğun bakımda olduğunu konuşamadığını 20 dakika oksijensiz kaldığını, şu an beklemede olduklarını ve bir ay sonra böyle bir süreçten normale dönenler olduğunu dile getirdi.
- 3
FATİH ÜREK'İN MİRAS İDDİASI YALANLANDI
Fatih Ürek hakkında ortaya atılan "Aile içinde miras kavgası var" şeklindeki iddiaya ünlü şarkıcının menajeri cevap verdi.
Fatih Ürek, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 16 Ekim'den bu yana hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi görüyor. Ürek hakkında her geçen gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Menajeri veya avukatı da o iddialara cevap veriyor.
O iddialardan biri de Nihat Doğan'dan geldi. Doğan, yaptığı açıklamada; "Net bir bilgi aldım. Fatih Ürek’in aile içinde bir ekimden bu yana miras kavgası var. Fatih’e artık hastanede ailesi bakıyor; ablası, kardeşi... Fatih Ürek yaşam mücadelesi verirken, bazıları paranın peşine düşmüş" dedi.
Fatih Ürek’in menajeri Mert Siliv, konuyla ilgili kapsamlı bir açıklama yaparken sürecin hassasiyetine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı. Siliv, şunları söyledi; "Fatih Ürek’in sağlık durumuyla ilgili gelişmeler düzenli olarak tarafımdan, hastane yetkililerinden ve avukatı Volkan Alkılıç tarafından kamuoyuna iletilmektedir. Yeni bir gelişme olmadıkça bilgi paylaşmamız mümkün değildir. Bu kadar seveni olan bir sanatçının durumu hakkında yapılan asılsız açıklamalar, hem bizi hem de kamuoyunu rahatsız etmektedir. Doktorlarımızın da söylediği gibi, her hastanın süreci farklıdır. Biz sadece Fatih Ürek’in sağlığına ve iyi haberler alabilmeye odaklanmış durumdayız.”
-