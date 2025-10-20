Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin Fatih Ürek'in son durumu nasıl, yoğun bakımdan çıktı mı, doktorundan açıklama geldi mi, son durum nedir?

        Fatih Ürek'in son durumu nasıl?

        15 Ekim günü evinde kahvaltı yaptığı sırada kalp durması nedeniyle hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in tedavisi devam ediyor. Ürek'in doktoru Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu, daha önce yaptığı açıklamada, "Beynin oksijensiz kalıp kalmadığıyla ilgili şüphelerimiz var." demişti. Peki, Fatih Ürek'in son durumu nasıl?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2025 - 12:55 Güncelleme: 20.10.2025 - 12:55
        • 1

          6 gün önce evin kalp durması nedeniyle hastaneye kaldırılan Fatih Ürek'in yaşam mücadelesi devam ediyor. Daha önce Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu tarafından yapılan açıklamada, kalp yönünden hiçbir tehlikesi bulunmadığı ancak beynin oksijensiz kalıp kalmadığı ile ilgili şüphelerin olduğu ifade edilmişti. Peki, ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in son durumu nasıl?

        • 2

          FATİH ÜREK KALP DURMASI SONUCU HASTANEYE KALDIRILDI

          Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Fatih Ürek, kalp durması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Ürek’in yakınları, sanatçının, "Oda çok sıcak, camı aç" dedikten kısa bir süre sonra “Üşüdüm, nefes alamıyorum” diyerek, fenalaştığını açıkladı.

        • 3

          FATİH ÜREK'İN SON DURUMU NASIL?

          Sevenleri, 6 gündür yaşam mücadelesi veren Ürek'ten güzel haber bekliyor. Edinilen bilgilere göre; Fatih Ürek'in yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü ve durumunun da stabil olduğu öğrenildi.

        • 4

          DOKTORU AÇIKLAMA YAPTI

          Fatih Ürek'in yoğun bakımda devam eden tedavisiyle ilgili Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu tarafından 16 Ekim'de açıklama yapıldı.

          Prof. Dr. Yazıcıoğlu; "Saat 11.15'te Fatih Ürek Bey hastanemize geldi. Öncesinde şöyle bir hikâyesi vardı, evde fenalaşmış. Kalp krizi geçirdiğini düşünerek 112 ambulansı çağırmışlar. 112 geldikten sonra kalp durma olayı gerçekleşmiş. Orada zamanında bir müdahale yapılmış bir masaj yapılmış. CPR dediğimiz bir kalp masaj geçirmiş ve 20 dakika sürmüş. 20 dakikadan sonra acil olarak bize getirdiler. Hastanemize geldiğinde entübe vaziyetteydi. Kalp ritmi vardı tansiyonu da normale yakındı. Kalp krizi olduğu için onu hemen katater laboratuvarına aldık ve tıkalı olan damarının açılması için girişimde bulunduk. Bir damarında tıkanıklık vardı 2 sene önce bir stent olayı geçirmiş. Muhtemelen kan sulandırıcı ilacını aksattığını düşünüyoruz. Stent tıkanması daha ciddi tabloyla karşılaştığımız bir olaydır. Oradaki pıhtıyı tamamen ortadan kaldırdık damarını açtık.Kalple ilgili şu anda herhangi bir problemi kalmadı.Tansiyonu da nabzı da şu anda normal" dedi.

        • 5

          "BEYNİN OKSİJENSİZ KALIP KALMADIĞIYLA İLGİLİ ŞÜPHELERİMİZ VAR"

          Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu; "Bu süreç içerisinde beynin oksijensiz kalıp kalmadığıyla ilgili şüphelerimiz var. Kendisini şu anda uyutuyoruz. Muhtemelen uyutacağız. Uyandırdığımız zaman hiçbir problem olmadan hayatına devam etmesini ümit ediyoruz. Beyinle alakalı bu süreç belirsiz diyebilirim " dedi. Prof. Dr. Yazıcıoğlu, 'Felç riskinden mi şüphe ediyorsunuz' sorusuna; "Genelde kalp durduğu zaman eğer uzun süreli bir zaman geçerse, 3 dakikadan sonra beyinde birtakım problemler oluşabiliyor. Bu süre 20 dakika olsa bile eğer çok iyi bir masaj yapıldıysa beynin oksijenlenmesi tam olarak gerçekleştirilebiliyor ve bir problem olmadan da uyanabiliyor. İnşallah hiçbir sorun olmadan kendisini görmek istiyoruz ümidimiz bu şekilde" şeklinde cevap verdi.

        • 6

          "KALP YÖNÜNDEN HAYATİ TEHLİKESİ YOK"

          Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu; "Kalp ve ritim açısından hayati tehlikesi yok. Bununla ilgili içimde hiçbir şüphe yok şu anda. Beynin fonksiyonlarının tekrar yerine gelmesi açısından şu anda o bekleme sürecinde sabırla bekleyeceğiz.ne kadar uyutulacağına anestezi karar veriyor" diye konuştu.

