Fatih Terim’den Bodrum FK'ya destek

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Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında oynanan Bodrum FK ile Çorum FK arasında oynanan maçı izlemeye Teknik Direktör Fatih Terim de geldi. Yaz aylarının birçok bölümünü Bodrum’da geçiren Terim, Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk ile beraber maçı takip etti. Bodrum FK yönetiminin locasında oturan Fatih Terim'in maçı heyecanlı bir şekilde izlediği gözlendi.

Bodrum’da yaşayan şarkıcı Hakan Altun da Bodrum FK'ya destek olmak için maçı izleyenler arasında yer aldı.