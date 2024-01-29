Fatih Terim, Yunanistan Ligi'ndeki ilk mağlubiyetini aldı
Teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Yunan ekibi Panathinaikos, deplasmandaki lig maçında PAOK'a 2-1 mağlup oldu. Tecrübeli çalıştırıcı, Yunanistan'da ligdeki ilk mağlubiyetini aldı
Deneyimli Türk teknik direktör Fatih Terim'in yönetiminde Yunanistan Süper Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren deplasmanda PAOK'la karşı karşıya geldi.
Yunanistan Süper Ligi'nin 20. hafta mücadelesinde PAOK, 43. dakikada Kiril Despodov'un golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.
Panathinaikos, 51. dakikada Trabzonspor'dan transfer edilen Anastasios Bakasetas'ın penaltı golüyle eşitliği yakaladı.
56. dakikada Despodov, PAOK'u tekrar öne geçirdi. Maçta başka gol olmayınca PAOK, Panathinaikos'u 2-1'lik skorla mağlup etti.
Bu mağlubiyetin ardından Panathinaikos 44 puanda kalırken, zirvedeki PAOK ise puanını 47'e çıkardı.
Fatih Terim ise Panathinaikos'la Yunanistan Ligi'nde ilk yenilgisini yaşadı.