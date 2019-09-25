28 Eylül Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe derbisine hazırlanan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Tecrübeli çalıştırıcı cezasından sakatlıklara, Ali Koç'un açıklamasından yardımcılarına yönelik eleştirilere kadar birçok konuya değindi.

İlk olarak derbiyi yorumlayan Terim, kazanmak istediklerini vurguladı ve "Taraftarımızın desteğiyle inşallah galip geleceğiz. Geçen sene de kazanabileceğimiz bir maçtı ama bu sezon umuyorum ki yeneceğiz" dedi.

YARDIMCILARINA SAHİP ÇIKTI!

Son dönemde eleştirilen yardımcılarına da yönelik eleştirilere de yanıt veren Terim, "Son iki sezonda kazanılan şampiyonluklarda bu çocuklar buradaydı. Şimdiki eleştirilere çok katılmıyorum. Hepsi ayrı ayrı karakterler ve tüm yardımcılarıma çok güveniyorum. Gerçekten önemli katkılar sağlıyorlar" diyerek yardımcılarına sahip çıktı.

Younes Belhanda'ya da ayrı parantez açan Terim, Faslı yıldızın maskeyle de olsa Fenerbahçe karşısında mutlaka sahada olmak istediğini belirtti.

"HAYATIMIZ KENARDA GEÇTİ, TRİBÜNDE OLMAK ÇOK ZOR"

Cezası nedeniyle tribünde olacak İmparator, "Hayatımız kenardan maç izlemekle geçti, tribünde olmak çok zor. Ben de bu duruma üzülüyorum" ifadelerini kullandı.

"ÜÇ GÜNDE BİR MAÇA ALIŞMALIYIZ"

Sıkışık fikstüre dair de konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Futbolcuların bu duruma hazır olması lazım. Avrupa'da artık futbol bu düzeyde, üç günde bir maç yapılıyor. Galatasaray forması altındaki futbolcuların da bu düzene alışmalıyız ama önümüzdeki dönemde rotasyon da yapabilirim" dedi.