Fenerbahçe derbisi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Fatih Terim, Ali Koç hakkında yeni bir açıklama yaptı. Tecrübeli futbolcu, Ali Koç'un 'Sicili bozuk' açıklamasına yanıt vermemeyi tercih ettiğini dile getirdi.

"DEĞSEYDİ CEVAP VERİRDİM"

Şampiyonlar Ligi'ndeki Club Brugge maçı sonrasında basın toplantısında sorulan soruyu yanıtlayan Terim, "Avrupa'nın en üst düzey futbol organizasyonunda burada olmayanları konuşmayalım. İstanbul'a dönünce değerlendiririz, değerse cevap veririz" demişti. Konuya ilişkin olarak yeniden konuşan Terim, "Ali Koç'un açıklamalarına değerse cevap vereceğimi söylemiştim. Baktım ve değmeyeceğine karar verdim. O nedenle cevap vermedim. Eğer cevap vermeye değseydi, verirdim" ifadelerini kullandı.