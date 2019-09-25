Falcao ve Belhanda'da son durum ne? Fenerbahçe derbisinde oynayabilecekler mi?

Fenerbahçe ile Süper Lig'in 6. haftasında kritik bir mücadeleye çıkacak olan Galatasaray, dev derbi öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor. Galatasaray'da sakatlığı bulunan futbolcuların durumu da yavaş yavaş netleşmeye başladı.

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao'nun Fenerbahçe derbisinde forma giymesinin önünde herhangi bir engel bulunmuyor. Tecrübeli futbolcu salonda program dahilinde yarın antrenmana çıkacak.

Çenesi kırılan ve yüzünde ödem oluşan Younes Belhanda da Fenerbahçe karşısında forma giymeyi çok istiyor. Bugün gerçekleştirilen antrenmanda 5'e 2 çalışmasında kendisi için hazırlanan maskeyi çıkaran Faslı yıldız, topla gerçekleştirilecek çalışmalarda ise maskesini takacak. Belhanda'nın derbide sahada olmasına engel bir durum olmadığı, oynamayı çok istediği de öğrenildi.

Geçen sezonki Çaykur Rizespor mücadelesinde ağır bir sakatlık yaşayan Emre Akbaba'nın durumunun beklenenden daha önde gittiği, 1-2 ay içinde de iyi duruma geleceği belirtildi. 1 yıldan önce sahalara dönmesinin zor olduğu düşünülen milli futbolcunun ikinci yarıya hazırlandığı kaydedildi.