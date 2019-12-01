01 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor'la 1-1 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, iyi bir mücadele sergilediklerini belirterek şunları söyledi:
"TRABZON'LA BURADA OYNAMAK KOLAY DEĞİL"
"Özellikle ilk yarı herhangi bir pozisyon vermedik. Birkaç pozisyonda da çok yaklaştık, son kararı iyi verebilsek, Belhanda özellikle geçen seneki gibi olsa devreye önde girebilirdik. Trabzon'da Trabzonspor'la oynamak kolay değil tabii. Her sezonun kendi içinde bir kırılma noktası vardır. Bu oyunun karşılığı kazanma olabilirdi. 1-1'ken bir pozisyon verdik, orada da geriye düşebilirdik. Bu tabii sonuç oyunu, kutunun içinde birilerinin vurması lazım. Donk'u Adem'in yanına gönderme imkanımız oldu."
"İSYAN ETMELERİ MUTLU ETTİ"
"Bir defa baş kaldırılarını, isyan etmelerini, skora tabii, kabullenmemelerini ve alıştığımız bir Galatasaray gördüğümüz için bir nebze, sonuçtan bağımsız beni mutlu etti. Umarım bu oyun için kırılma noktası olur. Oyuncularımın reaksiyonundan memnunum, sonuçtan değil. Bir sezon yıpranmış Feghouli hiç dönmeden Afrika Şampiyonası'na gitti ve sonuna kadar kaldı. Sonra çok fazla izin verememişiz. Ocak ayına kadar ondan bazı şeyler bekliyorum, o da oluyor."
"LEMINA BENDEN ÖZÜR DİLEDİ"
"Lemina çıkmasını istemediğim oyunculardan biriydi ama birkaç ay takımdan ayrı kalabileceği bir durumu 1 haftaya indirebilirsiniz. Benden geldi şimdi özür diledi, dilemesine de gerek yoktu."
"3 PUAN ALSAYDIK..."
"3 puan alsaydık çok daha ciddi bir kırılma noktası olabilirdi. Daima mağlubiyete reaksiyon gösteren bir Galatasaray vardı, daha doğrusu benim takımlarım böyle olurdu ama bu sezon buna şahit olamamıştık. Bu beni sevindirdi, bugün bunu gördük."
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