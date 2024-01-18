Fatih Terim'li Panathinaikos Yunanistan Kupası'nda Olympiakos'u eledi!
Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos, Yunanistan Kupası son 16 turunda 1-1'in rövanşında deplasmanda Olympiakos'u penaltılarda 7-6 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
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Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, Yunanistan Kupası son 16 turunda ezeli rakibi Olympiakos'u penaltılarla eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı.
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1-1 biten ilk maçın ardından rövanş mücadelesi Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanırken, 90 dakikalık bölüm golsüz eşitlikle sonuçlandı ve karşılaşma uzatmalara gitti.
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Panathinaikos'un Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Samet Akaydin, 106. dakikada sakatlanan forvet Sporar'ın yerine oyuna dahil oldu.
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SAMET AKAYDİN FORVET OYNADI!
Sakatlık nedeniyle Panathinaikos'ta hücum oyuncusu kalmayınca, Samet Akaydin oyunda olduğu sürede forvet pozisyonunda oynadı.
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Uzatma bölümündeki iki devrede de gol sesi çıkmayınca karşılaşmada seri penaltı atışlarına geçildi.
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Panathinaikos'ta Mladenovic, Olympiakos'ta ise Carvalho ve Camara penaltılarda golü bulamayan isimler oldu.
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Penaltı atışları sonucunda rakibine 7-6 üstünlük kuran yeşil-beyazlı takım, ezeli rakibini kupanın dışında bırakırken çeyrek final biletini de aldı.