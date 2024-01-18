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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Fatih Terim'li Panathinaikos Yunanistan Kupası'nda Olympiakos'u eledi! - Futbol Haberleri

        Fatih Terim'li Panathinaikos Yunanistan Kupası'nda Olympiakos'u eledi!

        Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos, Yunanistan Kupası son 16 turunda 1-1'in rövanşında deplasmanda Olympiakos'u penaltılarda 7-6 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 09:10 Güncelleme: 18.01.2024 - 09:10
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        • 1

          Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, Yunanistan Kupası son 16 turunda ezeli rakibi Olympiakos'u penaltılarla eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı.

        • 2

          1-1 biten ilk maçın ardından rövanş mücadelesi Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanırken, 90 dakikalık bölüm golsüz eşitlikle sonuçlandı ve karşılaşma uzatmalara gitti.

        • 3

          Panathinaikos'un Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Samet Akaydin, 106. dakikada sakatlanan forvet Sporar'ın yerine oyuna dahil oldu.

        • 4

          SAMET AKAYDİN FORVET OYNADI!

          Sakatlık nedeniyle Panathinaikos'ta hücum oyuncusu kalmayınca, Samet Akaydin oyunda olduğu sürede forvet pozisyonunda oynadı.

        • 5

          Uzatma bölümündeki iki devrede de gol sesi çıkmayınca karşılaşmada seri penaltı atışlarına geçildi.

        • 6

          Panathinaikos'ta Mladenovic, Olympiakos'ta ise Carvalho ve Camara penaltılarda golü bulamayan isimler oldu.

        • 7

          Penaltı atışları sonucunda rakibine 7-6 üstünlük kuran yeşil-beyazlı takım, ezeli rakibini kupanın dışında bırakırken çeyrek final biletini de aldı.

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