Sezona galibiyetle başlayan Galatasaray sergilediği iyi futbolla göz doldurdu.

9 yıl sonra sarı-kırmızılı formayı giyen Arda Turan kaptan olarak sahaya çıktı. Futbol yaşamında büyük çıkışlar yakalayan hatta bir rüya gibi diyebileceğimiz hikayenin kahramanı olan Arda gösterilen vefayı algılamıştır sanırız.



Son iki sezon futbolunda düşüş yaşayan Arda, Galatasaray'ın gösterdiği sevgiye performansı ile yanıt vermeli.

Gaziantep karşısında oyunda kaldığı süre içerisinde çok riske girmedi. İyi paslar yaptı. Ancak 3-4 haftaya ihtiyacı olduğunu da gördük. Fiziksel gücün yanı sıra maç eksiğinin bulunduğu da bir gerçek.

Arda'nın futbolunu tartışmak elbette anlamsız. Fatih Terim'in saha içinde en büyük yardımcısı olacaktır. Bu tecrübeye de futbol yeteneklerine de sahip.

Bu anlamda Galatasaray'ın en önemli transferi Arda'dır. Yeter ki beklentileri boşa çıkarmasın.

Bir başka yeni transfer Emre'den söz etmek gerekirse, geleceğin yıldız adayıdır. Genç, öğrenmeye açık yetenekli ve çalışkan bir oyuncu.



Fatih Terim belki tam olarak istediği oyuncuları alamadı...

Fakat birkaç takviye bile takımın çehresini değiştirmiş.



Geçen sezona göre daha hızlı oynuyorlar. Pas oyununu yana değil ileriye ve dikine yapmaları pozisyon zenginliği sağlıyor.

İlk maç olmasına karşın tempoyu yüksek tutmaları Fatih Terim'in bu sezon oyun planının ipuçlarını da ortaya koydu.

Bir başka dikkat çeken isim ise Falcao oldu.



Golcü futbolcu çok istekli. Bu formayı kolay kolay bırakmam diyerek Diagne'ye mesaj verdi bence.



İlk maçlar yanıltıcı olabilir belki. Yine de Galatasaray'ın lige daha hazır olduğunu gördük.

Bu açıdan bakıldığında Terim'in işini iyi bilen biri olduğunu söylemeliyiz.