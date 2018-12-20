Galatasaray'da orta sahada sorun çözüldü...

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Emre Akbaba’nın sakatlanmasının ardından Fenerbahçe derbisindeki olaylar nedeniyle Ndiaye ve Donk’un uzun süreli ceza alması, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in haftalardır elini zayıflatıyordu. Bu süreçte Fernando ve Belhanda’nın sakatlıkları da yaşanınca orta sahada adam bulmakta zorlanan İmparator, çareyi Feghouli’yi ortaya çekmekte bulmuştu.

Ancak Ndiaye’nin geçtiğimiz hafta dönmesi ve Donk’un da cezasını tamamlayarak Sivas maçında oynamasına engel bir durum bulunmamasının ardından Belhanda da takımla birlikte çalışmalara başlayınca, deneyimli teknik adamın yüzü gülmeye başladı.İlk yarının son maçında Sivas’ı konuk edecek olan Sarı-Kırmızılılar’ın orta sahasında Donk, Fernando ve Ndiaye üçlüsünün oynaması beklenirken, sakatlıktan yeni dönen Younes Belhanda’nın riske edilmeyeceği ifade edildi.