UEFA Avrupa Ligi’nde Lokomotiv Moskova’yı deplasmanda 1-0 yenerek derbi öncesi büyük moral kazanan Galatasaray, bugün karşılaşacağı Beşiktaş maçını da kazanarak ligde zirveye yaklaşmanın hesaplarını yapıyor. Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Moskova deplasmanında derbiyi de düşünerek bazı oyuncularını ilk 11’de sahaya sürmeyen teknik direktör Fatih Terim, sakatlıktan yeni kurtulan Sacha Boey’dan gelecek haberi bekliyor. Yaşadığı sakatlığın ardından Marsilya önünde forma şansı bulan ancak karşılaşmayı tamamlayamayan Boey’u tekrar riske edip etmeme konusunda tereddüdü bulunan deneyimli çalıştırıcı, son haftalarda yükselen performansıyla dikkat çeken DeAndre Yedlin’i 1 adım önde görüyor. Yine de sağ bekte kimi sahaya süreceğine maç saatinde karar verecek olan İmparator’un en azından Boey’i derbi kadrosunda görmek istediği öğrenildi.

TAKIMA ‘GÜVEN’ İZNİ

Süper Lig’de bugün Beşiktaş deplasmanına konuk olacak Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, kritik derbi öncesi radikal bir karara imza attı. Maçtan önceki geceyi hep birlikte kampa girerek geçiren futbolculara, zorlu karşılaşma öncesi izin verildi. Maçtan önceki antrenmanı taraftara açarak Vodafone Park’taki derbiye takımını inançlı götürmek isteyen İmparator, alışılagelmişin dışında bir karar alarak büyük maç öncesi kamp yapılmayacağını açıkladı. Lokomotiv Moskova’yı da devirerek UEFA Avrupa Ligi’ndeki grubunda liderliğini perçinleyen Sarı-Kırmızılı genç futbolculara güven duyduğunu göstermek isteyen Terim’in öğrencilerinin kritik derbi öncesi aileleriyle olmasına karar verdi.

DERBİYE FENER DOPİNGİ

Süper Lig’de dün akşam Alanyaspor’un Kadıköy’de Fenerbahçe’yi 2-1 yenmesi, Galatasaray’ın konuk olacağı Beşiktaş derbisinin önemini daha da arttırdı. Ligde sezona istediği gibi başlayamamasına rağmen Beşiktaş’ı yenmesi durumunda Fenerbahçe’yi de geride bırakacak olan Galatasaray, iki ezeli rakibinin de önüne geçmenin hesaplarını yapıyor. Trabzonspor’un da kazandığı haftada liderle puan farkının açılmasını istemeyen Fatih Terim, oyuncularından galibiyet için savaşmalarını istedi.

ÖNCE DURDUR SONRA VUR

Şampiyonlar Ligi’nde ağır yara alan Siyah-Beyazlılar’ın taraftarı önünde hızlı gol arayacağını bilen deneyimli çalıştırıcı, önceliği takım savunmasında tutuyor. İlk 15 dakikalık baskıyı kırdıktan sonra pas oyununa dönerek topun kendilerinde kalmasını isteyen Terim, galibiyetin şifresini de oyuncularına verdi. Tahriklere kapılmadan sakin kalarak hedefe ulaşmaları gerektiği yönünde uyarılarda bulunan İmparator, rakip takımdan Pjanic ve Teixeira ikilisinin rahat pas yapamamaları için top rakibe geçince orta sahada sürekli baskı istediğini öğrencilerine bildirdi.