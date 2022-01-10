Galatasaray'da yaprak dökümü! Galatasaray'dan Fatih Terim'i ardından yedi isim daha ayrıldı! - Spor Haberler

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından, deneyimli teknik adamın ekibine de veda edildiği iddia edildi. Sarı-kırmızılı takımda Fatih Terim'in cezalı olduğu dönemde eleştirilen Selçuk İnan ve Necati Ateş ile yollar ayrıldı.

Öte yandan Galatasaray'da Fatih Terim'in ekibinde yer alan idari menajer Şükrü Hanedar, sportif koordinatör Fatih İbradı, Florya Metin Oktay Tesisleri Müdürü Fahri Yılmaz, Florya Metin Oktay Tesisleri Müdür Yardımcısı Ender Uysal, Medya Sorumlusu Eray Sözen'in de işine son verildiği belirtiliyor.

TERİM: AÇIKLAMA YAPMAYACAĞIM

Yaşanan gelişmelerin ardından gözler Fatih Terim cephesine dönerken tecrübeli çalıştırıcı evinin önünde bekleyen basın mensuplarına çok kısa konuştu ve herhangi bir açıklama yapmayacağını dile getirdi.

TERİM'İN EVİNE GİTTİLER

Bu arada Galatasaray'da görevden alınan Fatih Terim'in ekibi, yaşananların ardından deneyimli teknik adamın evine gitti. Sarı-kırmızılı kulübün idari menajer yardımcısı Mert Çetin de Terim'in evine giden isimlerden biri oldu.

EMRE UTKUCAN'IN DA GÖREVİNE SON VERİLDİĞİ ÖNE SÜRÜLÜYOR

Galatasaray'da yaşanan ayrılıklara ek olarak gözlemci ekibinin başındaki Emre Utkucan'la da yolların ayrıldığı öne sürülüyor.