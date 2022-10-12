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Fatih Terim'i öğrencileri anlattı: "Mourinho'dan önceki Mourinho'ydu!"

Monako Prensliği tarafından her sene verilen "Golden Foot" (Altın Ayak) ödülüne layık görülen Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Fatih Terim'i eski öğrencileri anlattı.

12.10.2022 - 11:18 | Güncelleme: ABONE OL

  • Monako Prensliği tarafından her sene verilen "Golden Foot" (Altın Ayak) ödülüne layık görülen Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Fatih Terim'i eski öğrencileri anlattı. Bu yılki "Altın Ayak Efsane Ödülü" için seçilen 4 isimden biri olan Terim hakkında Nuno Gomes, Giuseppe Taglialatela, Christian Amoroso, Mauro Bressan, Fabio Rossitto ve Sandro Cois'in verdikleri röportajlar şöyle:

  • "EN İYİLERDEN BİRİYDİ"

    Giuseppe Taglialatela: Teknik direktör Terim'i herkes tanıyor. Çünkü çok şey kazandı ve benim durumumda olduğu gibi onun oyuncusu olacak kadar şanslı olan herkes teknik direktörlük ve takım oyunu belirleme tarzına hayran kaldı. Bence dünyadaki herhangi bir teknik direktörü kıskanacak bir durumu yok. Dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri. Bizim için bir teknik direktörden fazlasıydı. İnsani nitelikleri, karizması ve her şeyden önce hem olumlu her olumsuz her durumda gerçekten belirleyici biriydi. Terim'e karşı sevgi duydum ve hala duyuyorum. Çünkü, o hepimize, başlangıçta benim gibi ilk 11'inde olmayanlara bile önemli olduğunu hissettirdi ve bir projenin parçaları olduğumuzu gösterdi. O teknik direktörken yanında çalışmak isterdim. Çünkü Terim'le birlikte hem teknik hem de insani düzeyde birçok şey öğrenebilirsiniz.

     

  • "ÇOK BÜYÜK BİR ADAMDI"

    Giuseppe Taglialatela: "Tüm Fiorentina oyuncularıyla kurduğu ilişki çok sağlıklıydı. Doğrudan, ciddi biriydi ve çok saygı uyandırırdı. Ona Galatasaray'da 'İmparator' derlerdi. Bunu neden dediklerini anladık. Bir devlet başkanından bir depo işçisine kadar herkesle ilişki kurdu. Terim çok büyük bir adamdı!"

  • "MARADONA KADAR EFSANE BİRİDİR"

    Giuseppe Taglialatela: "Karizma, Fatih Terim'in en büyük kozlarından biriydi. Çünkü, her türlü rakiple yüzleşebilmeniz için size destek verirdi. Bir futbolcu olarak sizi öyle etkilerdi ki DNA'nız değişirdi. Soyunma odasında konuşmaya başlar başlamaz size özgüven verirdi. Soyunma odasında konuşurken göğsümü yumrukladığını hatırlıyorum. Sadece en iyiler böyledir işte. Maradona, Careca, Batistuta ve Rui Costa gibi efsanelerle birlikte oynadım. Bence Terim de onlar kadar büyük efsaneydi."

     

  • "GUARDIOLA VE KLOPP KADAR İYİYDİ"

    Giuseppe Taglialatela: "Şu an dünyanın en iyileri olarak Guardiola ve Klopp'u gösterelim. Terim'in döneminde bu isimler Lippi ve Trapattoni'ydi. Terim de onlar kadar iyi bir teknik direktördü. Her türlü taktiksel durumu bilirdi ve takımına uygulatabilirdi. Takımın iyi oynamasını isterdi ve bunu severdi. Fiorentina'da Terim sayesinde eğlenirdik."

     

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