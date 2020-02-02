02 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig’in 20’nci haftasında Galatasaray sahasında Hes Kablo Kayserispor’u 4-1 mağlup etti. Karşılaşma sonunda düzenlenen basın toplantısında her iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.
Rakiplerine göre kredilerinin az olduğunu belirten Fatih Terim, “Rakiplerimizin kaybettiği veya kaybetmediği hafta mesele bizim kaybetmememiz. O zaman bir anlamı oluyor, onlara yakınlaşmak adına. Bu işin teknik, taktik ve fizik yanı bir tarafa böyle zamanlarda işin psikolojisini yönetmek kolay değil. Bugün memnunum, beraber savaşmayı ve oynamayı gördük. Puan olarak yaklaşmamız bizi mutlu ediyor. Bizim ikinci yarı başında rakiplerimiz kadar kredimiz yoktu. Bizim kayıpsız gitme mecburiyetimiz kolay bir şey değil. Oyuncularımı kutluyorum, iyi başladık, iyi devam ediyoruz. Galatasaray, bu tip geri gelmelere alışık ama bu sefer kolay değil, ümit ederim aynısı olur” diye konuştu.
"KAZANMAYA DEVAM EDEREK GALATASARAY'I OLDUĞU YERE, EN ÖNE ÇIKARMALIYIZ"
İkinci yarının ilk yarıdan daha zor geçeceğini ifade eden Fatih Terim, “Her teknik adamın gönlünde birçok aslan yatar. Gönül ister ki hiç kaybetmeyelim ama kolay değil. En ufak beraberlik ve mağlubiyet sizi zirveden uzaklaştırıyor. Artık kazanmaya devam ederek en öne, en üstte Galatasaray’ın olduğu yere çıkmak istiyoruz. Bir rakiple değil birçok rakiple uğraşıyoruz. İkinci yarıya herkes çok ciddi hazırlanmış, herkes takviyesini yapmış. Üç puan kazanmak ilk yarıdan çok daha zor. Biz her takıma saygı duyarak kendi oyun, istek ve coşkumuzu rakiplere kabul ettirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.
"ÖMER VE ADEM'İN PERFORMANSINDAN MEMNUNUM"
Ömer Bayram ve Adem Büyük performansından memnun olduğunu söyleyen Terim, “Ömer ve Adem bu sene çok iyi performanslar gösteriyorlar. Ceza sahasına girme konusunda çok cömertiz. Ceza sahasına çok giriyoruz ama rakibi daha fazla tehdit etmeliyiz. Şut atmalıyız, bunun üzerine çalışıyoruz. Adem ve Ömer, beklentiler düşünüldüğünde çok iyiler. Yeni bir mevki, yeni bir Ömer kazandık, bunu da hak ediyor. Adem de kendine verilen görevi çok iyi yerine getiriyor, ondan da memnunum” ifadelerini kullandı.
"SAKATLIKLARDAN ŞİKAYET ETMİYORUZ"
Sakatlıklar nedeni ile sıkıntı yaşadıklarını vurgulayan Fatih Terim, “İyi bir golcünüz, nokta adamınız, hareketli bir santrforunuz var ise bu avantajdır ama sadece onunla da olmuyor. Rakip yarı alanda oynama isteğimiz ve burada pasın isabet oranının yüksek olması bizi pozisyonlara sokuyor. İleride topla, topsuz hareketli oyunculara ihtiyacımız var. Bunu da başarıyoruz. Belhanda, Emre, Jesse, Onyekuru, beklerimiz hepsi ceza alanına giriyor. Antrenörlüğümün başından beri hücuma önem verdiğim bir gerçek. Bu arada enteresan sakatlıklar da veriyoruz. Luyindama’dan da faydalanamıyoruz. Emre Akbaba, aynı yerden iki kere ayağını kırdı. Bir oyuncumuzun ciğeri söndü, Falcao sürekli sakatlanıyor. Bunlar için şikayet edeceğimize forvet bölgesi ve diğer bölgelerde alternatif isimler yaratmaya çalışıyoruz. Bizim santrfor bölgemiz biliyorsunuz hep sıkıntılı oluyor. Biz de ağlayıp sızlanacağımıza çalışıyoruz” açıklamalarında bulundu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!