Koronavirüste Türkiye'de ilk vaka resmen açıklanırken futbol camiasında da önlemler devam ediyor. Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Galatasaray'da futbolculara dikkatli olmaları yönünde yapılan uyarıların ardından yeni bir hamle daha geldi. Teknik direktör Fatih Terim, genel kurul üyelerinin takım uçağıyla birlikte deplasmanlara gelme etkinliğini koronavirüs tehdidi nedeniyle 27. hafta oynanacak Rizespor maçı öncesi yasakladı. Terim'in takımın sağlığını korumak için böyle bir karar aldığı ifade edilirken virüsün durumuna göre ilerleyen haftalarda bu kararda değişikliğe gidelebileceği bildirildi.

Sarı-kırmızılılarda, genel kurul üyesi olan taraftarlar, belirlenen ücreti ödemesi halinde takımla birlikte deplasmanlara gidiyordu.