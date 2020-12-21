Fatih Terim'den flaş paylaşım!

Fatih Karagümrük maçında tribüne gönderilen ve bugün tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen Fatih Terim'den flaş bir paylaşım geldi. Bundan üç sene önce şahsi Twitter hesabından "Nerede kalmıştık" yazan bir tweet atarak Galatasaray'a geri döndüğünü duyuran Terim söz konusu tarihin üçüncü yıl dönümünde bir paylaşım daha yaptı.

'Nerede kalmıştık'ı bağlayarak bir paylaşım yapan Terim'in tweet'inde "Ve yine biz bize kalmıştık..." ifadeleri yer aldı ve Galatasaray etiketlendi. Terim'in bu paylaşımı kısa sürede gündeme otururken kamuoyunda çeşitli iddialar da beraberinde geldi. Kulislerde konuşulanlara göre tecrübeli çalıştırıcı, dönem dönem dile getirdiği gibi Mustafa Cengiz yönetiminin kendisini yalnız bıraktığını düşündüğü için böyle bir paylaşım yaptı.

GALATASARAY'DAN YANIT GELDİ

Galatasaray'ın resmi Twitter hesabından da Fatih Terim'in paylaşımına yanıt geldi. Sarı-kırmızılıların hesabından tecrübeli çalıştırıcının paylaşımına "Kesinlikle Hocam" ifadeleriyle yanıt verildi.