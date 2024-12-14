Fatih Terim'den Felipe Melo paylaşımı!

Galatasaray'ın efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim, Türkiye'ye gelen ve kendisini ziyaret eden Felipe Melo'yla ilgili paylaşımda bulundu.

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71 yaşındaki futbol adamı Sambacı isim için, "Felipe ile 2011 yılında teknik direktör ve futbolcu olarak başlayan ilişkimizin mesafesi, o günden bu yana sadece bir telefon. Dünyanın neresinde olursak olalım, bir baba ve oğul gibi hep birbirimizin yanındayız; çünkü kalbi birlikte atan insanlar için mesafelerin önemi yoktur. Ziyaretinden dolayı çok mutlu oldum, teşekkür ederim oğlum." ifadelerini kullandı.