26 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 1-1 berabere kaldıkları Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Terim, sarı-kırmızılıların 1 numaralı gündem maddesi olan Falcao transferiyle ilgili sorulan soruya şöyle cevap verdi:
"Konu hep Falcao ama ben başka şeyler söylemek istiyorum. Başkanımın, yönetimin, bu işle ilgili arkadaşların gerekeni yaptığını görüyorum. Ancak bazen olmuyor. Olmama sebebi en başta UEFA. O kadar kolay değil, canımızı acıtıyorlar. Haklılar, bir şey demiyorum. Kulübün ekonomik durumu ne, dengeler ne olacak? Galatasaray'ın geleceğini düşünmek zorunda mıyız, evet. Kulüplerimiz, bankalar önünde sıraya giriyor. Çok dikkatli olmalıyız. Bu iş ekonomik olarak böyle gitmeyecek. Zaten makas açılmış durumda. Galatasaray'ın geleceği çok önemli.
Ben böyle deyince, 'Acaba hoca, Falcao'yu istemiyor mu?' diyecekler. Bu sefer de 'Hoca istiyor, alalım.' Kim istemez Falcao'yu... Olursa olur, olmazsa yapacak bir şey yok. Falcao'nun klasını bir kenara bırakacak olursak Galatasaray'ın geleceğini de düşünmek zorundayız. Galatasaray'ın ekonomisini de düşünelim. Futbol ekonomisi iyiye gitmiyor. Kaldı bir hafta, inşallah hayırlısı olur.
Falcao denildi mi, bir stoper, bir orta saha daha var mı diyorum. Falcao olursa, ilk biz söyleriz. Her gün bir yere gidiyor, bir yere geliyor. Biz de şaşırdık. Hayırlısı neyse o olsun. Puan kayıpları telafi edilir ama Avrupa ile ara açıldı. Başımızdaki UEFA kılıcı, aynı kulvarda, eşit şartlarda oynatmıyor."
"MARCAO VE SERI'YE YAKIŞMADI"
Fatih Terim, Konyaspor maçını ise şu sözlerle değerlendirdi:
"11 kişi ile oldukça değil, tamamen baskılıydık. Özellikle ikinci yarıda gole kadar, hatta Seri'nin atılmasına kadar muhteşem bir oyun oldu. Bu kadar iyi oynamışken, efor harcamışken, son 15 dakikada 10 kişi kalmak handikap oldu. Lige böyle başlamamalıydık ama futbol da böyle bir şey. Ne Marcao'nun ne de Seri'nin profesyonelliklerine yakışmadı. Onlar haksız, hakemler haklı. Hakem VAR'a bakmadan da atabilirdi. Geçen hafta da iyi bir hakem vardı. Biz, kendimize bakacağız. Auta giden top, iki kişi birbirine giriyor ve gol yiyoruz. Oluyor böyle şeyler. Oyunumuzu daha da geliştirmeliyiz. Şampiyona yakışan bir başlangıç olmadı. Bundan sonra inşallah keyif vermeye başlarız."
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