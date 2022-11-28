Fatih Terim'den duygusal paylaşım

Türk futbolu ve Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim, geçtiğimiz günlerde kaybettiği annesi Nuriye Terim'i Adana'da toprağa vermişti. Terim, annesini kaybettikten günler sonra sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.

Deneyimli teknik adam paylaşımında, "Annesizlik yaşınız kaç olursa olsun tarifi imkansız bir eksiklikmiş. Bir yanımın eksildiği canım annemin vefatında bizleri bırakmayan, dualarını eksik etmeyen acımıza ortak olan tüm dostlarımıza teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım: