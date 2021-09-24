Süper Lig'e 2 galibiyetle girdikten sonra duran Galatasaray, üst üste yaşadığı puan kayıplarının ardından 6 haftanın sonunda lider Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde kaldı. Yeni ve genç bir takım kurarak uzun vadeli hesaplar yapan Cimbom, geçtiğimiz hafta aldığı Lazio galibiyetinin ardından lige ısınamadı. Kayserispor mağlubiyetinin ardından eleştirilerin hedefinde olan teknik direktör Fatih Terim ise bu senaryoyu geçmiş yıllarda da gördü. Galatasaray'ın başında 8 kez şampiyon olurken her defasında lige fırtına gibi giremeyen İmparator, sezon sonunda ise takımını şampiyon yapmayı 2 kez başardı.
1997-98 SEZONU
Bir önceki yılı şampiyon tamamladıktan sonra büyük umutlarla başlanan 1997-98 sezonuna tökezleyerek başlayan Galatasaray, ilk 9 maçın sonunda 3 mağlubiyet alırken, 2 beraberlik ve 4 galibiyetle lider Fenerbahçe'nin 8 puan gerisinde 7. sırada yer alıyordu.
Popescu, Emre Belözoğlu ve Emre Akyel gibi ilerleyen dönemlerde önemli işler yapan futbolcuları o sezonun başında takıma katılmıştı.
Ancak 10. hafta itibariyle gaza basan Terim'in öğrencileri, sezon sonunda ipi göğüslemeyi başararak 2 sezon üst üste şampiyon oldu. Sonrasında gelen 2 şampiyonluk ve UEFA Kupası da Türk futbol tarihinin en büyük başarısı olarak kaldı.
2011-12 SEZONU
Galatasaray'ın başına 3. Kez geçtiğinde yine yepyeni bir takım kuran Fatih Terim, o sezona da sancılı başlamıştı. İlk 11 haftanın sonunda 4 beraberlik, 2 de mağlubiyet alan Sarı-Kırmızılılar, oynadığı oyunla da eleştiriliyordu.
Sezon başında kadroya katılan Selçuk İnan, Melo, Ujfalusi, Elmander, Engin Baytar, Eboue, Riera ve Muslera gibi isimlerin adaptasyon sürecinin tamamlanasıyla birlikte "Yenilmez" olan İmparator'un ordusu, 11. Hafta sonunda 5 puan geride kaldıkları Fenerbahçe'nin 9 puan önünde Play-off'a girmişti. Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenerek kazanılan rüya şampiyonluğun ertesi senesi ise Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kadar gidildi.
2. DÖNEMİNE İYİ GİRDİ AMA ŞAMPİYON OLAMADI
Galatasaray'daki 2. dönemine 2002-03 sezonu ile başlayan teknik direktör Fatih Terim, ilk 11 maçın sonunda 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle liderliğin keyfini çıkarıyordu. Ancak o sezon başında da yeni kurulan takım, fırtına gibi girdiği ligde ipi göğüsleyememişti.
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