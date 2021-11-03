"GRUPTAN LİDER ÇIKMAK İÇİN BU MAÇIN STRATEJİK OLARAK ÇOK ÖNEMİ VAR"

Lokomotiv Moskova'nın yeni teknik direktör Markus Gisdol geldikten sonra yukarıya doğru ivme kazandığını dile getiren deneyimli çalıştırıcı, "4 maçta sadece bize yenildiler. 2 galibiyet, bir beraberlik aldılar. Bu da iyi yere doğru gittiklerinin göstergesi. Markus Gisdol göreve geldikten sonra sadece bir mağlubiyetleri var, o da bize. Bu maçın kolay geçeceğini kimse beklemesin. Bir puanları var ama matematiksel olarak hala iddiaları var. Moskova'da oynadığımız maç, planladığımız şekilde gitti. Maçın her anını çok konsantre oynadık, belki de o gecenin en güzel golünü attık. Bu gruptan lider çıkmamız için bu maçın çok stratejik bir önemi var. Eğer kazanırsak 10 puan yapıyoruz. Öbür maçtan çıkacak sonucun da önemi var. Ama hangi sonuç çıkarsa yenmemiz halinde avantajı olacağı kesin. Grup liderinin direkt son 16'ye gittiği bir ortamda, ikincinin Şampiyonlar Ligi'nden gelen bir rakiple oynayacağını düşünürsek, liderlik önemli" ifadelerini kullandı.