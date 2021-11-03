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SON DAKİKA! Fatih Terim, Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı ilk 11'ini açıkladı!

Fatih Terim: Bu gruptan çıkarsak birçok şeyi hayal edebiliriz

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bu gruptan çıkmaları halinde UEFA Avrupa Ligi'nde birçok şeyi hayal edebileceklerini söyledi. Transferle ilgili de konuşan Terim, Boey ve Arda'nın durumlarına dair bilgi verirken yarınki maçın ilk 11'ini de şimdiden duyurdu. İşte Fatih Terim'in açıklamaları ve Galatasaray'ın yarınki 11'i

03.11.2021 - 17:49 | Güncelleme: FUTBOL

  • UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 4'üncü haftasında yarın Lokomotiv Moskova'yı konuk edecek olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

     

  • Hayaller olmadan hiçbir şeyin olmayacağını söyleyen Fatih Terim, "Bu gruptan çıkarsak bizim de söyleyecek çok şeyimiz olacak demiştik. Şu ana kadar iyi gidiyoruz. Bu gruptan çıkarsak birçok şeyi hayal edebiliriz. Her geçen gün daha iyi olacağımıza inanıyoruz. Hakikaten çok zorlu bir grupta yarışıyoruz. Neredeyse Şampiyonlar Ligi grubu çektik diyorum ısrarla. Lider olursak son 16'ya çıkarız buradan direkt. Bundan sonraki çıkacak olan rakibimiz, inşallah grupları geçersek, buradaki rakipler ayarında olacaktır. Her şey olabilir 2 ayaklı maçlarda" dedi.

  • "GRUPTAN LİDER ÇIKMAK İÇİN BU MAÇIN STRATEJİK OLARAK ÇOK ÖNEMİ VAR"

     Lokomotiv Moskova'nın yeni teknik direktör Markus Gisdol geldikten sonra yukarıya doğru ivme kazandığını dile getiren deneyimli çalıştırıcı, "4 maçta sadece bize yenildiler. 2 galibiyet, bir beraberlik aldılar. Bu da iyi yere doğru gittiklerinin göstergesi. Markus Gisdol göreve geldikten sonra sadece bir mağlubiyetleri var, o da bize. Bu maçın kolay geçeceğini kimse beklemesin. Bir puanları var ama matematiksel olarak hala iddiaları var. Moskova'da oynadığımız maç, planladığımız şekilde gitti. Maçın her anını çok konsantre oynadık, belki de o gecenin en güzel golünü attık. Bu gruptan lider çıkmamız için bu maçın çok stratejik bir önemi var. Eğer kazanırsak 10 puan yapıyoruz. Öbür maçtan çıkacak sonucun da önemi var. Ama hangi sonuç çıkarsa yenmemiz halinde avantajı olacağı kesin. Grup liderinin direkt son 16'ye gittiği bir ortamda, ikincinin Şampiyonlar Ligi'nden gelen bir rakiple oynayacağını düşünürsek, liderlik önemli" ifadelerini kullandı.

  • "BU MAÇ, İLK MAÇA GÖRE DAHA ZOR GEÇECEK"

     

    "Lokomotiv Moskova önemli oyunculara sahip" diyen Terim, "Baskıyı seven, topun kendinde kalmasını isteyen, pasa dayalı oyunu oynayan bir takım. Nereleri zayıf, nereleri güçlü, iyi tespit ettiğimizi düşünüyoruz. Bu maçın ilk maça göre daha zor geçeceğini tahmin ediyorum. Biz de buna göre çalışmalarımızı yaptık, ona göre oynayacağız" diye konuştu.

     

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