Milli aranın ardından Süper Lig’de Kasımpaşa’yla evinde karşılaşan ve 1-0 galip gelen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde çarşamba akşamı deplasmanda karşılaşacağı Club Brugge maçına kilitlendi.

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Kasımpaşa maçını cezası nedeniyle tribünden takip eden teknik direktör Fatih Terim, 1-0 kazanılmasına rağmen oyundan memnun kalmadı. Öğrencilerinden oyunu koparmalarını bekleyen deneyimli antrenör, Devler Ligi mücadelesi öncesi takımına uyarılarda bulundu.

Belçika’dan kayıpla dönmeleri halinde gruptan çıkma şanslarının oldukça azalacağını oyuncularına aktaran İmparator’un, “Mücadelenizden memnunum ancak şampiyon takıma bu oyun yakışmaz… Bu şekilde oynarsak hedeflerimize ulaşamayız. Birkaç gün sonra çok önemli bir maça çıkacağız. Ligde telafisi olur ama orada olmaz… Club Brugge karşısında bu futbol yetmez” ifadelerini kullandığı kaydedildi.