Şampiyonlar Ligi'ne devam etme yolunda kritik mücadelede Real Madrid'e konuk olacak Galatasaray'da gözler tamamen Devler Ligi'ne çevrildi. Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim de zorlu deplasman için kafasındaki oyun şablonunu netleştirmeye başladı. İmparator, Real Madrid deplasmanına Türk Telekom'daki PSG maçı ve Real Madrid karşılaşmasının ilk yarısında taraftarın beğenisini toplayan dizilimle çıkmaya hazırlanıyor.

Üçlü stoper tandemini savunmaya yerleştiren Terim, rakip atağa kalktığında 2 beki Mariano ve Nagatomo’nun geriye gelmesini istiyor. Böylece top rakipteyken 5-3-2 gibi bir diziliş şekliyle sahaya yayılan Sarı-Kırmızılılar, atağa kalkarken ise 2 bekinin öne çıkmasıyla 3-5-2 sistemine bürünüyor.

Santiago Bernabeu'da Real Madrid’e karşı bu oyun formatıyla oynayacak olan Aslan, Devler Ligi'nde önceki maçlardaki gibi şanssızlık yaşamadan bu kez sahadan galip ayrılmanın hesaplarını yapıyor.