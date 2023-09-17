Fatih Tekke: "Bundan daha iyi oynayabileceğimizi biliyorum"

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Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında İstanbulspor, evinde karşılaştığı ile RAMS Başakşehir’e 2-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından basın toplantısında konuşan İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "1 aydır maç oynamayan İstanbulspor var, dezavantajı olabilir. Bugün de bence dezavantajı gördük. Çünkü oyuncu performanslarının yukarıda olmadığı bir oyundu. Özellikle ilk yarının ikinci bölümü gayet iyi şeyler yaptık. Önümüze de ciddi fırsatlar geldi. Rakibimiz de ciddi fırsatlar buldu. İkinci yarının başlangıcında basit bir gol yedik. Rakibin oyuncu performanslarının bizimkinin üzerine çıkması sonrasında oyunu riske edip bambaşka bir şekle bürünmemiz, bu arada skor çok daha farklı olabilirdi Başakşehir lehine. Onları tebrik ediyorum. Onlar için iyi bir oyun oldu. Bizim için oyunumuzda herhangi bir problem yok. Performanslarda düşüşler oldu. Bazı oyuncular inişli, çıkışlı olsa da birkaç oyuncum için olumlu düşünebilirim ama İstanbulspor olarak bundan daha iyi oynayabileceğimizi biliyorum. Fiziksel olarak daha iyi olmamız gerekiyordu. Bugün bu olmadı. Büyük ihtimal düşüncem 1 aydır maç oynamamız. Cuma günü maçımız var. Zor bir maç. Onlar da puan alamayan bir takım. Orada da kolay olmayacak. Biz her maçımızı zor oynuyoruz. Dinleneceğiz sonrasında maçımıza hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.