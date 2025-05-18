Fatih Tekke: 2 puan kaybederek dönüyoruz

Grey Beton Bodrum Stadı'ndaki müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Tekke, Bodrum FK'nin iyi bir savunma takımı olduğunu belirtti.

Rakip takımın savunmasının baskı yapmalarını önlediğini anlatan Tekke, şunları kaydetti:

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"İlk yarı çok basit top kayıpları yaptık. Yön değiştirirken biraz daha hızlı olmamız lazımdı. Çok fazla pozisyona giremeden rakibimizin bizim top kaybımızla attığı bir gol var. İkinci yarı da rakibin savunmasıyla karşılaştık. Biraz daha etkiliydik diyebilirim. Özellikle oyuna giren oyuncuların katkısı çok fazla oldu. Çok net en az üç pozisyonumuz var. Final öncesi ve final paslarımızın daha iyi olması lazımdı. Maçın 1-1 değil çok daha önce bitmiş olması lazımdı. Penaltı golünden sonra çok daha kolay bir maç oynamamız gerekirdi. İki puan kaybederek buradan evimize gidiyoruz."

Samsunspor maçına hazırlanacaklarını dile getiren Tekke, "Samsunspor ve Antalyaspor maçlarını iyi moralle bitirmek istiyoruz. Bu arada da gelecek sezonun planlarını yapıyoruz. Seneye kuracağımız takımla ilgili hata yapmamak için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.