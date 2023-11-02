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        Haberler Yaşam Fatih'teki bin 600 yıllık Aspar Sarnıcı gün yüzüne çıkarılıyor

        Fatih'teki bin 600 yıllık Aspar Sarnıcı gün yüzüne çıkarılıyor

        Fatih'teki 1600 yıllık Aspar Sarnıcı Fatih Belediyesi tarafından restore ediliyor. Restorasyon çalışmalarının Kasım ayı sonunda tamamlanması bekleniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 09:27 Güncelleme: 02.11.2023 - 09:27
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        Fatih'teki Aspar Sarnıcı gün yüzüne çıkarılıyor
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        Fatih ilçesinde bulunan ve üç büyük Bizans sarnıcından biri olan tarihi Aspar Sarnıcı, 1600 yıllık tarihinde ilk kez restore ediliyor. Fatih Belediyesi tarafından 2022 yılının Nisan ayında başlayan restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Restorasyon çalışmalarının Kasım ayı sonunda tamamlanması bekleniyor.

        Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, ilçedeki üç açık hava sarnıcından biri olan Aspar Sarnıcı'nda restorasyon çalışmalarına 2022 yılının Nisan ayında başladıklarını belirterek, "İnşallah kasım sonunda bütün sarnıçtaki bu işlerimiz bitmiş olacak. Uzun yıllar kapsamlı restorasyon görmesine gerek olmayacak" dedi.

        Turan, restorasyon çalışmalarına ilişkin basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ilçede bilinen adıyla Çarşamba Çukurbostan'da bulunan sarnıcın 5. yüzyılda yapıldığını söyledi.

        Turan, bu sarnıçlarından İstanbul'da 4 tane olduğunu, bunların üçünün Fatih'te bulunduğunu ifade etti.

        Fındıkzade Çukurbostan ile Karagümrük Stadı'nda da sarnıç bulunduğuna dikkati çeken Turan, Aspar Sarnıcı'nın tarihinde ilk defa restore edildiğini anlattı.

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        Turan, projenin Koruma Kurulu tarafından da onaylandığını, sarnıçta bir koruma çalışması yürüttüklerini dile getirerek, "Mevcut hali dondurarak koruma' diyeceğimiz bir koruma yapıyoruz. Yani tamamlama şeklinde değil. Çünkü, çok geniş bir duvar olduğu için 'dondurarak koruma' yapıyoruz" diye konuştu.

        Dönem içerisinde beton harcıyla yapılan restorasyondan duvarı arındıklarını belirten Turan, Fatih'te 12 bin sivil mimari ve anıt eser bulunduğunu vurguladı.

        Turan, kaynaklarda sarnıçların daha öncesinde restorasyona tabi tutulduğuna dair bilgi bulunmadığını dile getirerek, "Nisan 2022’de başladık, inşallah kasım sonunda bütün sarnıçtaki bu işlerimiz bitmiş olacak. Uzun yıllar kapsamlı restorasyon görmesine gerek olmayacak" ifadelerini kullandı.

        "ŞEHRE DAĞITILAN TESİSATIN İZLERİNE HENÜZ RASTLANABİLMİŞ DEĞİL"

        Sanat tarihçisi Prof. Dr. Hayri Fehmi Yılmaz ise ilçedeki üç büyük açık hava sarnıcının kentin su ihtiyacını karşılamak için inşa edildiğinin düşünüldüğünü ifade etti.

        Trakya'nın içlerinden İstanbul'a getirilen suyun dev sarnıçlarda, açık alanlarda ve haznelerde depolandığı, buradan kentin ilgili yerlerine aktarıldığının düşünüldüğünü kaydeden Yılmaz, şöyle devam etti:

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        "Ne Trakya'dan buraya gelen tesisatın izlerine ne de buradan şehre dağıtılan tesisatın izlerine henüz rastlanabilmiş değil. Aynı zamanda bu yapıların duvarlarında sarnıç sıvasının izlerini de görmüyoruz. Bir yerde su tutmak isteniliyorsa bir hidrolik sıvayla duvarlar sıvanır. Suyu tutabilecek, su tutacak bir harçla. Burada onun izleri de kalmamış. Çünkü daha Bizans devrinde muhtemelen Trakya'dan şehre su getiren tesisat bozulduğu andan itibaren bu tesisat çalışmaz hale gelmiş, bu yapılar da terk edilmiş."

        Prof. Dr. Yılmaz, burasının dev bir anıt olduğunu, duvarlarının ise 8-10 metreye kadar uzandığını söyledi.

        Birkaç metrelik bir toprak dolgunun üzerinde olduklarını, özgün zemini göremediklerini anlatan Yılmaz, "Bazı araştırmacılar bunların Konstantinos devrinde, bugün gördüğümüzden önceki İstanbul surlarının hendeklerine su sağlamak amacıyla inşa edildiğini düşünüyor. Fakat bunlar henüz birer hipotezdir. Dünyada benzer örnekleri de pek olmadığı için bunları tartışmak çok ilginç" dedi.

        "PARK OLDUĞU İÇİN ANIT BÖYLE KORUNDU"

        Prof. Dr. Yılmaz, bu anıtların yaklaşık 1600 yıllık tarihi boyunca hiç restore edilmediğine, ilk kez Fatih Belediyesinin böyle bir çalışma yaptığına dikkati çekti.

        Duvarlarda dramatik oyukların bulunduğunun altını çizen Yılmaz, "Birçok yer dökülmüş. Bunlar asırlar boyunca yapıda gerçekleşen bozulmalar, dökülmeler... Onlara fazla müdahale etmeden bu anıtın ömrünü uzatacak müdahaleler yapıldı ve 5. yüzyıl duvarları burada rahatlıkla takip edilebiliyor. Herhangi bir tamamlama yapılmadı. Bir konservasyon çalışmasıyla proje devam ettirilmeye çalışılıyor. Ama etrafında bir yaşam sürdüğü için, bir park olduğu için bu anıt böyle korundu" şeklinde konuştu.

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        #Aspar Sarnıcı
        #Fatih
        #haberler
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