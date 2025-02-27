Fatih'te otoparktaki araçların üzerine duvar çöktü
Fatih'te otoparkta park halindeki araçların üzerine duvar çöktü. Duvarın altında kalan 2 otomobil hasar gördü
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Olay, Nişanca Mahallesi'nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, Kenan Bey Sokak'ta otoparkta park halindeki araçların üzerine duvar çöktü.
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Gürültüye çıkan mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve zabıta ekiplerine haber verdi.
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Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri de çalışma yaptı.
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Çökme sonrası beton parçalarının üzerine düştüğü iki otomobilde hasar oluştu.
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Fatih Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri araçların çevresine bariyer çekerek önlem aldı.
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Duvarın altında kalan otomobillerin gün içerisinde bulundukları yerden çıkarılacağı öğrenildi.
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Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.