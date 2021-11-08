FSM Köprüsü, Azerbaycan bayrağı renklerine büründü

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Önemli günlerde renk ve ışık gösterileri yapılan Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, bu kez Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin yıl dönümü için mavi, kırmızı ve yeşil renklerle aydınlatıldı.

Akşam saatlerinde başlayan uygulama gün ağarıncaya kadar devam etti.