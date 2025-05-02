İstanbul İl Kültür Müdürü Hüseyin Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Fatih Sultan Mehmet, Efendimizin kutlu müjdesine mazhar olmuş büyük bir komutandır. Biz burada onların fethettiği kutsal beldede yaşıyoruz. İstanbul, bize onlardan emanettir. Bu vesileyle başta Sultan Fatih olmak üzere, bütün şehitlerimize rahmet diliyoruz. Cenabıhak'tan, onların bıraktığı bu aziz şehri layıkıyla koruyabilmeyi niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.