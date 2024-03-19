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        Haberler Yaşam Fatih Sultan Mehmet'in 'tılsımlı madalyon'u Londra'da satışa çıkacak

        Fatih Sultan Mehmet'in 'tılsımlı madalyon'u Londra'da satışa çıkacak

        Fatih Sultan Mehmet'in şehzadeliği dönemine tarihlenen bir madalyon üzerine işlenmiş portresi, İngiltere'deki Bonhams Müzayede Evi tarafından açık artırmaya çıkarılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 09:32 Güncelleme: 19.03.2024 - 09:32
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        Fatih'in 'tılsımlı madalyon'u satışa çıkıyor
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        Fatih Sultan Mehmet'in şehzadeliği dönemine tarihlenen bir madalyon üzerine işlenmiş portresi Londra'da açık artırmaya çıkarılacak

        Bonhams Müzayede Evi'nden yapılan açıklamada, madalyonun Fatih Sultan Mehmet'in şehzadeliği dönemine tarihlendiği belirtildi.

        BATILI SANATÇI TARAFINDAN YAPILAN, BİLİNEN EN ESKİ MÜSLÜMAN LİDER PORTRESİ

        Açıklamada, bronz üzerine işlenmiş portrenin Batılı sanatçı tarafından yapılan, bilinen en eski Müslüman lider portresi olduğu belirtilirken, madalyonun tahmini satış bedelinin 1,5 ila 2 milyon sterlin (yaklaşık 61 ila 82 milyon lira) arasında olabileceği aktarıldı.

        İtalyan Rönesans dönemi madalyonlarının yer aldığı bir koleksiyonda 2000 yılında keşfedilen eserin kenarlarında Latince "Büyük Prens, Büyük Emir, Sultan Mehmet Efendi" ifadelerinin yazdığı bildirilen açıklamada, "En ilginci de madalyonun arkasında herhangi bir tasarım veya yazının bulunmaması, taşınabilir boyutta olması ve üstündeki düzgün oyuk. Sultan'ın son derece kişisel ve önemli bir eşyası olduğu, madalyonun bir tılsım olarak giyildiği düşünülüyor" denildi.

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        KİMİN YAPTIĞI BİLİNMİYOR

        Ayrıca madalyonu yapan sanatçıya ilişkin bir imza ve işaretin yer almadığı da kaydedildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Bonhams İslam ve Hint Sanatı Direktörü Oliver White, eserin tarihlendiği döneme ilişkin Fatih'e ait önemli bir maddi kanıtın bulunmadığını belirtti.

        Bu yönüyle madalyonun önemli bir keşif olduğunu vurgulayan White, "İstanbul'un fethinden önceki 2. Mehmet'i genç bir erkek olarak gösteren bilinen tek madalyon. İmkansız olduğu düşünülen bir şey. Madalyonun, Sultan tarafından kişisel bir tılsım olarak giyildiği düşünülüyor" değerlendirmesini yaptı.

        Fatih Sultan Mehmet'in şehzadelik dönemine tarihlendiği tahmin edilen bronz madalyon, 21 Mayıs'ta açık artırmaya çıkacak.

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        #tılsımlı madalyon
        #Fatih Sultan Mehmet
        #londra
        #açık artırma
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