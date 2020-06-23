Fatih Mehmet Maçoğlu kimdir? Fatih Mehmet Maçoğlu kaç yaşında, nereli? soruları gündemde. Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Maçoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Dün yaşadığım boğaz ağrısından sonra hastanedeki tetkiklerim ve yapılan test sonuçlarına göre Coronavirüs testi sonucum pozitif çıkmıştır. Tunceli Devlet Hastanesinde tedavi sürecim başlamıştır..." ifadelerini kullandı. Maçoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Fatih Mehmet Maçoğlu'nun kısaca hayatı haberimizde...
FATİH MEHMET MAÇOĞLU KİMDİR?
On bir kardeş olan ve yoksul bir aileden gelen Fatih Mehmet Maçoğlu, 1968'de Ovacık'ın Çemberlitaş(Gewrik) Köyü'nde doğdu. Fatih Mehmet Maçoğlu, ilk öğretimi Ovacık Yatılı İlköğretim Bölge Okulu'nda okudu. Daha sonra Bingöl Sağlık Lisesi'ni kazandı. Ailede okuyan tek kişi olan Maçoğlu, Bingöl Sağlık Lisesi'nden sonra Konya Bozkır Hisarlık kasabasında sağlık memuru olarak göreve başladı. Daha sonra askerlik durumundan kaynaklı Tunceli Pertek Pınarlar Sağlık Ocağı'na tayin oldu. Askerlik bittikten sonra da Pertek ilçesi Merkez Sağlık Ocağı'nda görev yaptı.
1996 yılında Sağlık ve Sosyal Emekçiler Sendikası'nın aktif üyesi olarak işyeri temsilciliğinde bulundu. 2007 yılından 2017 yılına kadar Tunceli Devlet Hastanesi'nin Acil Polikliniği'nde görev yapan Maçoğlu, 2014 yerel seçimleri için kamu görevinden istifa ederek Dersim'in Ovacık ilçesinden belediye başkan adayı oldu. Evli iki çocuk babası olan Maçoğlu, 2014'te yerel seçimlerede Demokratik Haklar Federasyonu (DHF) adayı olarak Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP) Ovacık Belediye Başkanı seçilerek beş yıl boyunca Ovacık' ta görev yaptı.
Fatih Mehmet Maçoğlu, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde TKP listesinden Tunceli Belediye Başkanı olarak seçildi.
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