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Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı CANLI YAYIN

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk oluyor. 33 puanla namağlup lider durumda bulunan Karadeniz ekibi, ligde 264 gündür mağlup olmuyor

28.11.2021 - 14:49 | Güncelleme: ABONE OL
Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı CANLI YAYIN

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STAT: Atatürk Olimpiyat Stadı
HAKEM: Cüneyt Çakır
SAAT: 16.00
YAYIN: beIN Sports 1

TRABZONSPOR: Uğurcan, Dorukhan, Edgar, Vitor Hugo, Trondsen, Siopis, Marek Hamsik, A. Ömür, Nwakaeme, Djaniny, Cornelius
YEDEKLER: Arda, Berat, Yusuf, Bakasetas, Koita, İsmail, Denswil, Peres, A. Parmak, Serkan
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

Ligde 13 hafta sonunda 10 galibiyet, 3 beraberlik alarak 33 puanla namağlup lider durumda bulunan bordo-mavililer, rakibini mağlup ederek şampiyonluk yolunda bir engeli daha geride bırakmak istiyor.

LİGDE 264 GÜNDÜR KAYBETMİYOR

Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor 264 gündür mağlubiyet yüzü görmedi. Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 25 maçta yenilmedi. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 14 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.

HER YER TRABZON!

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde deplasmanda hiç mağlubiyet yaşamadı.
Bordo-mavililer, dış sahada oynadığı 23 maçta 14 galibiyet, 9 beraberlik elde ederek rakip sahalarda hiç 3 puan bırakmadı.

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