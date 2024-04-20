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        Haberler Spor Futbol Süper Lig VavaCars Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas: Bizim için lige tutunma maçıydı - VavaCars Fatih Karagümrük Haberleri

        Tolunay Kafkas: Bizim için lige tutunma maçıydı

        Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, İstanbulspor maçının kendileri adına lige tutunma maçı olduğunu belirterek, ligden düşen İstanbulspor'a saygısının sonsuz olduğunu söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 17:50 Güncelleme: 20.04.2024 - 17:50
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        "Bizim için lige tutunma maçıydı"
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        Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor’u 2-1 lik skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Özellikle 3 haftadır iyi bir oyun anlayışlarının olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Kafkas, “Oyunun büyük bir kısmını toplu ve topsuz kontrol ettik. Özellikle set oyunu iyi oynadık. Hayat enteresan kaybediyoruz derken kazandık. Bu bizim için tutunma maçıydı. İstanbulspor camiası ve Ecmel abi bizim sevdiğimiz saydığımız birisi. Onlara saygımız her zaman sonsuz” diye konuştu.

        “HAKEMİN 10 DAKİKA İNCELEMESİ DOĞRU DEĞİL”

        Büyük takımlara karşı kararların daha hızlı verildiğini dile getiren Kafkas, “Geçen hafta gerekli şeyleri söyledim. Gol olabilir, olmayabilir. Geçen hafta hakem kararlarıyla ilgili bir şey söylemedim. Aynı pozisyonlar bizlere verilmiyor. Hakemin 10 dakika incelemesi oyunun bu kadar gecikmesi doğru değil. Kendime bir şey istemiyorum. 56 yaşında geldim, 40 yıldır işin içindeyim. Kendi menfaatime bir şey istemiyorum. Aynı pozisyonlar Anadolu takımlarına verilmiyor. Burada ana konuda, kararlar geç veriliyor” ifadelerini kullandı.

        “TRABZONSPOR MAÇINA TAM KADRO ÇIKACAĞIZ"

        Türkiye Kupası yarı final maçında Trabzonspor ile oynayacakları maçı değerlendiren Tolunay Kafkas, “2 ayaklı bir maç. Trabzon’da alacağımız skor bizim için yeterli olmayacak. Trabzonspor iyi bir takım. Kupayı kazanmak istiyorlar. İyi bir maç olacak. En azından eksiklerimiz yok. Herhangi bir sorun olmazsa tam kadro maça çıkacağız” şeklinde konuştu.

        “KRİTİK MAÇLARA YABANCI HAKEM VERİLMELİ"

        Süper Lig’de bazı maçlara yabancı VAR hakemi atanmasıyla ilgili yöneltilen soruya ise Kafkas, “Bu haftaki herhangi bir maç az mı önemli. Her maç kendi açısından zorlu geçiyor. Geçen haftada söyledim; zemini doğru yapmak gerekiyor. Doğru zemin oluşursa bizim hakemlerimizde yaparlar. Eğer bir karar alındıysa bütün kritik maçlara yabancı hakem verilmesi gerekir. Maçın az ya da çok kritiği olmaz” diye yanıtladı.

        Tolunay Kafkas, lig sonunda toplanılacak 42 puanın ligde kalmak için yeterli olacağını fakat bunun duruma göre değişiklik gösterebileceğini söyledi.

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