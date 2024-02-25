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        Haberler Spor Futbol Süper Lig VavaCars Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze: Son dakikada VAR’a gitmemesi bile tuhaf - VavaCars Fatih Karagümrük Haberleri

        Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze: Son dakikada VAR’a gitmemesi bile tuhaf

        Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, 1-1 berabere kaldıkları Alanyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Son dakikada VAR'a gitmemesi bile tuhaf geliyor. Son saniye verilen karar oldu. Hangi parmak dokundu onu bile göremiyoruz. Söyleyeceğimiz fazla bir şey yok" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 20:57 Güncelleme: 25.02.2024 - 20:57
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        Şota Arveladze'den hakem tepkisi!
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        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Alanyaspor ile evinde karşılaştığı maçta 1-1 berabere kalan Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Şota Arveladze, maçın ardından yaptığı açıklamada hakeme ilişkin, "Son dakikada VAR’a gitmemesi bile tuhaf geliyor" dedi.

        Müsabaka sonrası basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, "Maçta çok şeyler oldu. Golü iyi zaman da attık, iyi de başladık. 10 kişi kalışımız bizi biraz şaşırttı, beklenmeyen bir kırmızı kart oldu. İkinci devre iyi durduk diye düşünüyorum ama zor oluyor tabi 10 kişi kalınca" ifadelerini kullandı.

        "VAR'A GİTMEMESİ BİLE TUHAF GELİYOR"

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        Son dakikalarda verilen penaltıyla ilgili de yorumda bulunan Gürcistanlı çalıştırıcı, "Çok hafif, çok basit kararlar alınıyor. Bağırmaya faul veriyoruz. Kim daha iyi bağırıyorsa ona faul veriyoruz. Futbolcuları aslında tebrik etmek istiyorum. Hiç kolay değil, Alanya da biz de puan peşindeyiz. Rakip, iyi top çeviren bir takım. Son dakikada VAR’a gitmemesi bile tuhaf geliyor. Son saniye verilen karar oldu. Hangi parmak dokundu onu bile göremiyoruz. Bu kadar net şekilde kararlar veriliyor. Söyleyeceğimiz fazla bir şey yok" şeklinde konuştu.

        Şota ayrıca toplantının yapıldığı salondan ayrılırken, soru sorulmamasıyla ilgili olarak, "Neden buraya geliyoruz. Kimse bir şey sormuyor. Ne kırmızı kırmızı kartı soruyorlar" dedi.

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