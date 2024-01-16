Fatih Karagümrük'te Sturaro ile yollar ayrıldı!
Fatih Karagümrük, Stefano Sturaro ile yolların ayrıldığını açıkladı
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te bir ayrılık yaşandı.
İstanbul temsilcisi, İtalyan orta saha oyuncusu Stefanon Sturaro ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Fatih Karagümrük'te 12 maça çıkan Sturaro, 1 kez gol sevinci yaşadı.
Fatih Karagümrük'ün açıklaması şu şekilde:
"Oyuncumuz Stefano Sturaro'nun sözleşmesi yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı olarak sona erdirilmiştir.
Kendisine bugüne kadar kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz."