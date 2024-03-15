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        Haberler Spor Futbol Süper Lig VavaCars Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük-Konyaspor: 1-1 (MAÇ SONUCU) - VavaCars Fatih Karagümrük Haberleri

        Fatih Karagümrük-Konyaspor: 1-1 (MAÇ SONUCU)

        Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında karşı karşıya gelen Fatih Karagümrük ile Konyaspor 1-1 berabere kaldı. Konyaspor Ndao ile öne geçerken, Karagümrük bu gole Güven Yalçın'la yanıt verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2024 - 22:58 Güncelleme: 15.03.2024 - 22:58
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        Trendyol Süper Lig'de 30. hafta heyecanı başladı. Alt sıraları yakından ilgilendiren mücadelede Fatih Karagümrük ile Konyaspor 1-1 berabere kaldı.

        Konyaspor, ilk yarıyı 43. dakikada Alassane Ndao'nun golüyle 1-0 önde kapattı.

        İkinci yarıda bastıran Fatih Karagümrük, aradığı golü 85'te Güven Yalçın'la buldu.

        Kalan bölümde başka gol olmayınca her iki takım da 1'er puanla sahadan ayrıldı.

        Yenilmezlik serisini 4 maça çıkaran 14. sıradaki Konyaspor puanını 33'e yükseltti.

        Ligdeki galibiyet hasreti 5 maça çıkan Karagümrük ise puanını 30 yaptı.

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        MAÇTAN DAKİKALAR

        20. dakikada Eysseric'in pasında savunma arkasına sarkan Lasagna, ceza sahası içi sol çaprazından şut çekti. Kaleci Slowik, bu pozisyonda topu kornere çeldi.

        37. dakikada Cicaldau'nun ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta Nzonzi, penaltı noktası civarından topa kafa vurdu. Meşin yuvarlak auta çıktı.

        43. dakikada Konyaspor öne geçti. Moreno'nun pasında savunma arkasına sarkan Ndao, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ceza sahası içi sol çaprazından şut çeken Ndao, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.

        61. dakikada Eysseric'in ceza yayı gerisinden kullandığı serbest vuruşta Slowik, topu direk dibinde kurtardı.

        74. dakikada Eysseric'in sağ taraftan kullandığı kornerde Bertolacci, arka direkte topa kafayla vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Slowik'te kaldı.

        76. dakikada Cicaldau'nun pasında topla buluşan Soner Dikmen, ceza sahası dışı sol çaprazından şutunu çekti. Kaleci Sirigu, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

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        85. dakikada Fatih Karagümrük beraberliği yakaladı. Bertolacci'nin ceza sahasına attığı uzun pasta Ahmet Oğuz, meşin yuvarlağa müdahale etti. Dönen topu önünde bulan Mendes, altıpas çizgisine doğru hareketlenen Güven Yalçın'a pasını aktardı. Güven Yalçın'ın vuruşunda meşin yuvarlak, filelerle buluştu: 1-1.

        87. dakikada Nzonzi'nin ara pasında topla buluşan Oğulcan Ülgün, ceza sahası içi sol çaprazından şutunu çekti. Meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

        Stat: Atatürk Olimpiyat

        Hakemler: Bahattin Şimşek, Samet Çiçek, Hüseyin Aylak

        VavaCars Fatih Karagümrük: Sirigu, Nazım Sangare, Biraschi, Salih Dursun, Levent Mercan, Rohden (Dk. 46 Bertolacci), Kourbelis, Can Keleş (Dk. 58 Teklic), Eysseric, Güven Yalçın, Lasagna (Dk. 46 Mendes)

        TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Hadebe, Guilherme, Soner Dikmen, Nzonzi, Ndao (Dk. 88 Prip), Cicaldau (Dk. 88 Sambou), Moreno (Dk. 70 Ethemi), Cikalleshi (Dk. 70 Oğulcan Ülgün)

        Goller: Dk. 43 Ndao (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 85 Güven Yalçın (VavaCars Fatih Karagümrük)

        Sarı kart: Dk. 61 Kourbelis, Dk. 90+3 Levent Mercan (VavaCars Fatih Karagümrük)

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