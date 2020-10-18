Süper Lig'in 5. haftasındaki derbide Fatih Karagümrük, Kasımpaşa'yı ağırlıyor.

FATİH KARAGÜMRÜK - KASIMPAŞA

STAT: Ülker

SAAT: 16:00

HAKEM: Erkan Özdamar

YAYIN: BeIN Sports 1

KARAGÜMRÜK: Viviano, Roco, Zukanovic, Balkovec, Lichaj, Biglia, Ndiaye, Salibur, Ndao, Sabo, Sobiech

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Can

KASIMPAŞA: Ramazan, Hadadi, Tarkan, Jeanvier, Tirpan, Alan Lima, Hadergjonaj, Hajradinovic, Aytaç, Yusuf Erdoğan, Koita

TEKNİK DİREKTÖR: Mehmet Altıparmak

36 yıl sonra Süper Lig'e çıkan Fatih Karagümrük ile ezeli rakibi Kasımpaşa, karşı karşıya geliyor. İki ekip 7 yıl sonra derbiye çıkıyor.

Fatih Karagümrük, ligin geride kalan bölümünde aldığı 2 galibiyet ve bir beraberlik sonucunda 7 puan topladı. Kasımpaşa ise ligde iki galibiyet sonucunda hanesine 6 puan yazdırdı.

MAÇ ÜLKER STADI'NDA

Bu sezona Atatürk Olimpiyat Stadı'nda başlayan Fatih Karagümrük, dev stadın bakıma alınması nedeniyle Kasımpaşa maçı için yer bakarken ilk teklif ezeli rakibinden geldi. Kasımpaşalı yetkililer, mücadelenin Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanmasını teklif ederken Karagümrük cephesi bunu kabul etti. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu, bu duruma izin vermezken sonrasında Ülker Stadı'nda karar kıldı.

DERBİ İÇİN ÖZEL ETKİNLİK!

Beyoğlu Belediyesi de tarihi derbiyi unutmadı. Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Kasımpaşalı taraftarlara özel etkinlik düzenleyeceklerini belirterek "İstanbul’un en büyük derbisi Kasımpaşa'mız ile Karagümrük maçını hep birlikte Kızılay Meydanı’nda izliyoruz. Maske, mesafe ve hijyene uyarak galip geliyoruz!" ifadelerini kullandı. Kasımpaşa Kulübü ise bunun üzerine "Beyoğlu Belediye Başkanı Sayın Haydar Ali Yıldız'a teşekkür ediyoruz. Taraftarımızın desteğini daima hissedeceğiz. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım" paylaşımını yaptı.

SON DERBİYİ PAŞA KAZANDI

Kasımpaşa - Karagümrük rekabetinde son derbi 2013-2014 sezonunda Türkiye Kupası 2. turunda oynandı. Vefa Stadyumu'nda oynanan mücadelede Kasımpaşa, 2-0 yenik duruma düşmesine rağmen rakibini 3-2 mağlup ederek üst tur biletini aldı.