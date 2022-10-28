Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor.
SAAT: 20.00
HAKEM: Bahattin Şimşek
STAT: ATATÜRK OLİMPİYAT
YAYIN: beIN SPORTS 1
KARAGÜMRÜK: Viviano, Braschi, Caulker, Dresevic, Caner, Jimmy, Adnan, Shukurov, Kouassi, Borini, Diagne
TEKNİK DİREKTÖR: Andrea Pirlo
GALATASARAY: Muslera, Dubois, Nelsson, Emin Bayram, Emre Taşdemir, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi
TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk
Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, haftaya 18 puanla 8. sırada başladı.
Ligde yaptığı 10 maçın 3'ünü kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 4'ünü yitiren VavaCars Fatih Karagümrük ise topladığı 12 puanla 12. sırada yer alıyor.
SON ÜÇ MAÇTA GALİBİYETİ YOK
Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 3 karşılaşmada galibiyet elde edemedi.
Sarı-kırmızılı takım, son 3 maçında Adana Demirspor ve Corendon Alanyaspor ile berabere kalırken, Yukatel Kayserispor'a da mağlup oldu.
Galatasaray, bu maçlarda elde edebileceği 9 puanın sadece 2'sini hanesine yazdırdı.
BOEY VE ABDÜLKERİM CEZALI
Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Sacha Boey ve Abdülkerim Bardakcı, VavaCars Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.
Süper Lig'de geçen hafta Corendon Alanyaspor ile oynanan maçta kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Boey ve Abdülkerim Bardakcı, bu akşam takımdaki yerlerini alamıyor.
MUSLERA VE KEREM CEZA SINIRINDA
Galatasaray'da VavaCars Fatih Karagümrük maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-kırmızılı ekipte kaleci Fernando Muslera ve Kerem Aktürkoğlu, kart görmeleri durumunda 13. haftadaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.
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