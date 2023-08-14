Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?
Beşiktaş, yeni sezonun ilk maçında fatih Karagümrük'e konuk olacak. Peki Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler ve son gelişmeler...
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Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanında açacak.
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Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetecek. Karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak.
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Taraflar arasında geçen sezonun ilk yarısında oynanan maçı Beşiktaş evinde 4-1 kazanırken, sezonun ikinci devresindeki mücadele 1-1 beraberlikle tamamlandı.
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Siyah-beyazlı ekipte tedavisi devam eden Rachid Ghezzal, Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan maç kadrosunda yer alamayacak. Sakatlığını atlatan ve takımla çalışan Cenk Tosun'un ise takımla olması bekleniyor.
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Beşiktaş'ın yüzü açılış maçlarında gülüyor
Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'de son 10 sezondaki ilk hafta maçlarında aldığı başarılı sonuçlarla ön plana çıkıyor. Süper Lig'de 2023-2024 sezonundaki ilk maçına deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük karşısında çıkacak siyah-beyazlı ekip, 2013-2014'ten bu yana açılış müsabakalarında 9 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı.
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Beşiktaş'ın muhtemel 11'i
Mert
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- 7
Rosier
- 8
Amartey
- 9
Colley
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- 10
Masuaku
- 11
Amir Hadziahmetovic
- 12
Salih Uçan
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- 13
Gedson
- 14
Onur
- 15
Muleka
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- 16
Aboubakar
- 17
KARAGÜMRÜK MUHTEMEL 11
Dituro, Salih, Baniya, Dresevic, Levent, Shukurov, Rohden, Nicholas, Can, Samed, Mendes