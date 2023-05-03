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Süleyman Hurma'dan 'teşvik' iddialarına sert tepki! "Soysuzlar"

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Galatasaray mücadelesinden sonra basında ve sosyal medyada çıkan teşvik söylentilerine sert tepki gösterdi. Hurma, “Soysuzlar suçluyor, soylular savunuyor bu ülkede. Bu durum futbol adına da insanımız adına da güzel değil. Herkes kendi takımı için mücadele ediyor” dedi.

Giriş: 03.05.2023 - 21:38 | Güncelleme: ABONE OL
Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan 'teşvik' iddialarına sert tepki!
İHA

69. Gilette Milliyet Yılın Sporcusu ödül töreni, Volkswagen Arena’da gerçekleşti. Tören öncesi basın mensuplarına konuşan Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, “Türk halkı, Türk sporseveri ve Türk sporcusu tarafından çok önemsenen bir ödül. Ödül alanları kutluyorum. Çok kolay bir ödül değil. 30 yıldır gidip geliyorum ama ben henüz ödül almadım. Tekrar hepsini tebrik ediyorum. Umut ediyorum herkes geldiği gibi mutlu ayrılır” cümlelerine yer verdi.

“Herkes kendi takımı için mücadele ediyor”
Deplasmanda Galatasaray ile 3-3 berabere kaldıkları müsabakanın ardından çıkan teşvik iddialarına ilişkin ise Hurma, “Türkiye'deki bu atmosferden utanç duyuyorum. Bu olay aslında hakikatinde 3 takım üzerinden dönüyor. Tarihte olmadığı kadar bu sezon inanılmaz açıklamalar, inanılmaz suçlamalar oldu. Bu durum Türk futboluna zarar veriyor. Biz 2 sene önce deplasmanda Beşiktaş'ı yendiğimizde Galatasaray penaltı kaçırmasaydı şampiyon olacaktı. Biz o gün de çıktık kendi takımımız için oynadık, bugün de aynısını yaptık. İlk yarıdaki Fenerbahçe maçını izleyenler hatırlar, 5-4 bitmişti. İzahat vermek bile beni üzüyor ve utandırıyor. Bu ifadeleri özellikle çıkaran insanların bu durumu yaşaması lazım ama maalesef soysuzlar suçluyor, soylular savunuyor bu ülkede. Bu durum futbol adına da insanımız adına da güzel değil. Herkes kendi takımı için mücadele ediyor. İstanbulspor da gitti Fenerbahçe'den puan aldı. Bizim maçımızda da Colley ikinci golü atsaydı Fenerbahçe'yi yenebilecek durumdaydık ama bazen kazanamıyorsunuz. Bu takımlara karşı oynamak kolay olmuyor. Böyle bir günü daha fazla bu şekilde meşgul etmeyelim. İnşallah bu sorunların olmadığı ligler oynarız” ifadelerini kullandı.

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