Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, son olarak Al Nassr formasını giyen 28 yaşındaki Ahmed Musa'yı transfer ettiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

28 yaşındaki Nijeryalı hücum oyuncusunu kadromuza kattık. Kariyerinde VVV Venlo, CSKA Moskova ve Leicester City gibi kulüplerde forma giydi. Nijerya Milli Takımı'nda 87 maçta 15 gole imzasını attı. İkinci Başkanımız Serkan Hurma ve Sportif Direktörümüz Murat Akın’ın imza attırdığı Ahmed Musa’ya Karagümrük forması altında başarılar dileriz.