Stat: Vefa

Hakemler: Ramazan Keleş, Mehmet Şahan Yılmaz, Cemil Tunç

Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Ramazan Civelek, Fatih Kuruçuk, Yalçın Ayhan, Bülent Cevahir, Attamah, Sabo, Koray Altınay (Dk. 59 Zeki Yıldırım),Jorquera, Ndao (Dk. 61 Darri),Sobiech

Adana Demirspor: Muhammed Şengezer, Tarık Çamdal, Semih Güler, Tayyip Talha Sanuç, Rassoul, Sinan Kurt, Traore, Aosman (Dk. 75 Kosecki),Erkan Zengin (Dk. 85 Pa Dibba),Volkan Şen (Dk. 82 Berk Yıldız),Mehmet Akyüz

Goller: Dk. 11 ve 69 Jorquera (Fatih Karagümrük),Dk. 47 ve 58 Mehmet Akyüz (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk 34 Ramazan Civelek, Dk. 84 Zeki Yıldırım, Dk. 90+3 Bülent Cevahir (Fatih Karagümrük),Dk. 37 Tarık Çamdal, Dk. 54 Rassoul (Adana Demirspor)

TFF 1. Lig'in 26. haftasında Fatih Karagümrük ile Adana Demirspor 2-2 berabere kaldı.